Отец Агаларова: Гамид хочет играть в РПЛ

Короткая ссылка
Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем своего сына.
Отец Агаларова: Гамид хочет играть в РПЛ
  • РИА Новости

«У Гамида действующий контракт, поэтому говорить о возможном трансфере неправильно. Пока не общались с Шамилем Газизовым на эту тему. Гамид хочет играть в Премьер-лиге. Ещё весной мы говорили, что хотим поменять клуб, какой бы результат ни сложился», — приводит слова Агаларова «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что клуб запросил очень высокую цену за трансфер его сына. По его мнению, цены на рынке сейчас другие.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что Агаларов может продолжить карьеру в «Ахмате».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить