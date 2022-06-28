Отец Агаларова: Гамид хочет играть в РПЛ

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, высказался о будущем своего сына.

«У Гамида действующий контракт, поэтому говорить о возможном трансфере неправильно. Пока не общались с Шамилем Газизовым на эту тему. Гамид хочет играть в Премьер-лиге. Ещё весной мы говорили, что хотим поменять клуб, какой бы результат ни сложился», — приводит слова Агаларова «Спорт-Экспресс».

Он также предположил, что клуб запросил очень высокую цену за трансфер его сына. По его мнению, цены на рынке сейчас другие.

21-летний футболист стал лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в стыковых матчах «Оренбургу».

Ранее сообщалось, что Агаларов может продолжить карьеру в «Ахмате».