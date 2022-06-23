Йокич считает, что Агаларову из «Зенита» будет проще уехать в Европу

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Бывший защитник «Уфы» Боян Йокич высказал мнение, что нападающему Гамиду Агаларову стоит остаться на пару сезонов в «Зените», после чего попробовать свои силы за границей.
Йокич считает, что Агаларову из «Зенита» будет проще уехать в Европу
  • РИА Новости

«Думаю, ему сейчас стоит поиграть, например, в «Зените» год-два. В таком клубе ты уже растёшь, потому что каждый день тренируешься с топовыми игроками, после такого уровня легче уходить в Европу», — приводит слова Йокича Metaratings.ru.

По его мнению, в Европе совсем другой футбол и нужно привыкать к новой стране.

21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).

Ранее Йокич прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги и временный уход Шамиля Газизова.

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