Йокич считает, что Агаларову из «Зенита» будет проще уехать в Европу
- РИА Новости
«Думаю, ему сейчас стоит поиграть, например, в «Зените» год-два. В таком клубе ты уже растёшь, потому что каждый день тренируешься с топовыми игроками, после такого уровня легче уходить в Европу», — приводит слова Йокича Metaratings.ru.
По его мнению, в Европе совсем другой футбол и нужно привыкать к новой стране.
21-летний футболист является лучшим бомбардиром чемпионата России в сезоне-2021/22. Он забил 19 мячей. При этом «Уфа» вылетела в ФНЛ, проиграв в двухматчевом противостоянии «Оренбургу» (3:4).
Ранее Йокич прокомментировал вылет команды из Российской премьер-лиги и временный уход Шамиля Газизова.