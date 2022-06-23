Йокич: работая в «Спартаке», Газизов постоянно общался с «Уфой»
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«Не думаю, что это связано с уходом Газизова в «Спартак». После ухода Шамиль Камилович не оставил команду, постоянно общался с клубом, кардинально ничего не изменилось», — цитирует Йокича Metaratings.
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».
По итогам сезона-2021/22 уфимская команда покинула РПЛ, уступив в стыковых матчах «Оренбургу».
Ранее юрист «Спартака» сообщила, что осталось два процесса по делу Газизова.