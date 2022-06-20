Юрист «Спартака» сообщила, что осталось два процесса по делу Газизова

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в судебном разбирательстве с бывшим директором красно-белых Шамилем Газизовым осталось два процесса.

«Ещё есть два процесса: по некой бумажке, которую Газизов упорно пытается назвать распиской, по которой взыскали с Федуна в Уфе 89 миллионов, нарушив все законы аэродинамики», — приводит слова Завьяловой «Чемпионат».

Она отметила, что по этому делу будет апелляция и кассация. По её словам, на 5 июля назначен апелляционный процесс и в этот же день будет Верховный суд.

«Осталось два процесса, если Газизов ничего нового не родит», — добавила Завьялова.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее Завьялова рассказала о судебном процессе между владельцем московской команды Леонидом Федуном и бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.