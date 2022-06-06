Юрист «Спартака» заявил, что Федун не будет платить Газизову, несмотря на решение суда

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала о судебном процессе между владельцем московской команды Леонидом Федуном и бывшим генеральным директором красно-белых Шамилем Газизовым.

«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. Он взыскал с господина Федуна 89 млн рублей в пользу Шамиля Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет», —цитирует Завьялову «Спорт-Экспресс».

По её словам, решение суда незаконно и никогда не вступит в силу. Она отметила, что будут ещё апелляции, а также сам Федун будет подавать жалобу.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова.