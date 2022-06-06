Юрист «Спартака» заявил, что Федун не будет платить Газизову, несмотря на решение суда
- РИА Новости
«Суд установил, что это не трудовой спор. В процессе он отказался это признавать. Он взыскал с господина Федуна 89 млн рублей в пользу Шамиля Газизова. Конечно, Леонид Арнольдович ничего платить не будет», —цитирует Завьялову «Спорт-Экспресс».
По её словам, решение суда незаконно и никогда не вступит в силу. Она отметила, что будут ещё апелляции, а также сам Федун будет подавать жалобу.
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».
В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.
Ранее юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова.