Суд взыскал с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова

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Юрист «Спартака» Елена Чачуа сообщила, что Октябрьский суд Уфы принял решение взыскать с владельца московского клуба Леонида Федуна 89 млн рублей в пользу бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова.
Суд взыскал с Федуна 89 млн рублей в пользу Газизова
  • РИА Новости

«Суд не стал взыскивать со «Спартака», а потребовал деньги с Федуна. Он запросил 89 млн рублей в пользу Газизова. Иск был заявлен на €1 млн, на момент выхода «Спартака» в еврокубок, на тот период евро стоил 89 рублей», — приводит слова Чачуа ТАСС.

Она также отметила, что суд отказал Газизову во взыскании процентов, потому что это не является частью спортивного трудового кодекса. По её словам, эти деньги можно было взыскать только с клуба.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее Газизов подал жалобу в Верховный суд с требованием пересмотреть решения нижестоящих судов по его разбирательствам с московским «Спартаком».

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