Газизов попросил Верховный суд пересмотреть спор со «Спартаком» об условиях его увольнения

Шамиль Газизов подал жалобу в Верховный суд с требованием пересмотреть решения нижестоящих судов по его разбирательствам с московским «Спартаком».

Кассационная жалоба поступила 21 апреля, решений по ней пока не принято. Как правило, кассационные жалобы рассматриваются судьями ВС в течение двух месяцев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что суды отказали в удовлетворении исков Газизова в полном объёме. Было несколько требований: о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

Ранее в «Спартаке» заявили, что Газизов полностью проиграл судебное дело против клуба.