Газизов попросил Верховный суд пересмотреть спор со «Спартаком» об условиях его увольнения
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Кассационная жалоба поступила 21 апреля, решений по ней пока не принято. Как правило, кассационные жалобы рассматриваются судьями ВС в течение двух месяцев, сообщает РИА Новости.
Напомним, что суды отказали в удовлетворении исков Газизова в полном объёме. Было несколько требований: о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия.
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».
Ранее в «Спартаке» заявили, что Газизов полностью проиграл судебное дело против клуба.