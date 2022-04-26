Газизов попросил Верховный суд пересмотреть спор со «Спартаком» об условиях его увольнения

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Шамиль Газизов подал жалобу в Верховный суд с требованием пересмотреть решения нижестоящих судов по его разбирательствам с московским «Спартаком».
Газизов попросил Верховный суд пересмотреть спор со «Спартаком» об условиях его увольнения
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Кассационная жалоба поступила 21 апреля, решений по ней пока не принято. Как правило, кассационные жалобы рассматриваются судьями ВС в течение двух месяцев, сообщает РИА Новости.

Напомним, что суды отказали в удовлетворении исков Газизова в полном объёме. Было несколько требований: о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

Ранее в «Спартаке» заявили, что Газизов полностью проиграл судебное дело против клуба.

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