В «Спартаке» заявили, что Газизов полностью проиграл судебное дело против клуба

Представитель «Спартака» Елена Чачуа рассказала о ходе судебного дела с бывшим генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

«Суд вынес решение. Он отказал в удовлетворении иска Шамиля Газизова в полном объёме. Было несколько требований: о признании незаконным увольнения, о восстановлении на работе, о выплате выходного пособия. Во всём этом ему отказали. На данный момент он проиграл дело», — цитирует Чачуа «Спорт-Экспресс».

Она отмечает, что оспорить решение может любая сторона, однако в «Спартаке» изначально были уверены в своей позиции с точки зрения закона и понимали, что иск Газизова невозможно удовлетворить.

«С одной стороны, Шамиль Газизов продолжает обжаловать решение об отказе ему в выплате выходного пособия, а с другой стороны, он хочется восстановиться на работе. Одновременно делать это нельзя, нужно что-то выбрать. По делам такой категории обязательно участие прокурора, сегодня он присутствовал. Прокурор принял нашу позицию — просил отказать в удовлетворении иска. Мы довольны решением», — добавила Чачуа.

С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.

Ранее сообщалось, что суд отклонил иск Газизова о восстановлении на посту гендиректора «Спартака».