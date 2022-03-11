Суд отклонил иск Газизова о восстановлении на посту гендиректора «Спартака»
- РИА Новости
«Газизову отказали во всём — в удовлетворении иска о восстановлении на работе, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, о признании приказа об увольнении незаконным», — цитирует Завьялову ТАСС.
С июня по декабрь 2020 года Газизов занимал должность генерального директора «Спартака». После этого он вернулся в футбольный клуб «Уфа».
В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 86 млн рублей.
Ранее сообщалось, что суд приостановил рассмотрение дела о выплатах экс-гендиректору «Спартака» Газизову.