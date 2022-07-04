ЦСКА потерпел поражение от «Пари Нижний Новгород» в матче предсезонного турнира

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Московский ЦСКА проиграл «Пари Нижнему Новгороду» в матче на предсезонном товарищеском турнире.
ЦСКА потерпел поражение от «Пари Нижний Новгород» в матче предсезонного турнира
  • РИА Новости

Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 19-й минут счёт открыл полузащитник красно-синих Константин Кучаев, который отправил мяч в ворота своей команды. В составе нижегородской команды мяч забил Дмитрий Югалдин (81-я).

Санкт-петербургский «Зенит» стал победителем турнира ещё до его окончания. Подопечные Сергея Семака одержали три победы в трёх матчах. На втором месте располагается «Сочи». Команда Вадима Гаранина в двух встречах набрала три очка. На третьем месте — «Пари НН» и ЦСКА.

Ранее Михаил Галактионов, главный тренер клуба «Пари НН», поделился мнением о возможном появлении в России нового турнира — Кубка РПЛ.

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