«Чемпионат»: Газинский прошёл медосмотр для ЦСКА

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прошёл медосмотр перед переходом в ЦСКА.

«Вопрос с переходом ещё не закрыт. Клуб не принял окончательного решения, а также предстоят переговоры по условиям контракта», — цитирует источник «Чемпионат».

Газинский выступал за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забив 14 мячей и отдав 29 результативных передач.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров.

Ранее Газинский высказался по поводу своего будущего.