Газинский рассказал, что через два дня будет в новом клубе
- РИА Новости
«Ещё два дня буду в Краснодаре, а уже затем ждёт новый клуб. Моя новая команда из Москвы? Ничего не знаю. Совсем скоро всё будет известно», — приводит слова Газинского «РБ Спорт».
Газинский выступал за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забив 14 мячей и отдав 29 результативных передач.
По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров.
Ранее сообщалось, что Газинский сожалеет, что не смог завоевать трофей с «Краснодаром».