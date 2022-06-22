Газинский сожалеет, что не смог завоевать трофей с «Краснодаром»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский заявил о своих сожалениях после ухода из клуба.

«Это единственное, о чём я сожалею, — отсутствие трофеев. Это грустно, но клуб и Сергей Николаевич заслуживают титул. Мальчишки, которые начинают активно играть, обязаны выиграть трофей», — цитирует Газинского «Матч ТВ».

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров.

Газинский выступает за краснодарскую команду с 2013 года. Всего за клуб он провёл 281 матч, забив 14 голов и отдав 29 голевых передач.

Ранее Газинский осудил легионеров «Краснодара», которые вернулись в клуб.