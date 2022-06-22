Газинский осудил легионеров «Краснодара», которые вернулись в клуб

Короткая ссылка
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о возвращении легионеров в команду после приостановки контрактов в марте.
Газинский осудил легионеров «Краснодара», которые вернулись в клуб
  • РИА Новости

«Не совсем понимаю легионеров «Краснодара», точнее не всех. Кайо и Рамирес вернулись. И зачем уходили? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь? Если вопрос был действительно именно в этом», — цитирует Газинского «Матч ТВ».

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров.

По окончании сезона в клуб вернулись Кайо Панталеан и Сантос Рамирес, которые вместе с командой начали предсезонную подготовку.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Сперцян может перейти в клуб из Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить