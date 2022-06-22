Газинский осудил легионеров «Краснодара», которые вернулись в клуб

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о возвращении легионеров в команду после приостановки контрактов в марте.

«Не совсем понимаю легионеров «Краснодара», точнее не всех. Кайо и Рамирес вернулись. И зачем уходили? Спецоперация не закончилась, чего вы возвращаетесь? Если вопрос был действительно именно в этом», — цитирует Газинского «Матч ТВ».

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В марте команду покинули все восемь легионеров.

По окончании сезона в клуб вернулись Кайо Панталеан и Сантос Рамирес, которые вместе с командой начали предсезонную подготовку.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Краснодара» Сперцян может перейти в клуб из Франции.