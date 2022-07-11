Худяков рассказал, что «Локомотив» в новом сезоне будет играть в старой форме

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков сообщил, что клуб проведёт минувший сезон в старых комплектах формы.

«С adidas приостановили работу, поэтому в новом сезоне будем играть в старой форме. После приостановки контракта ничего не поставляют. Ждём, когда всё нормализуется», — цитирует Худякова «Чемпионат».

Напомним, что 18-летний голкипер дебютировал в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 в 24-м туре в матче с «Химками» (0:0).

В сезоне-2021/22 вратарь провёл в РПЛ 12 матчей и пропустил 18 мячей.

Ранее Худяков заявил, что может стать первым номером в столичном клубе.