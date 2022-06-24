Жемалетдинов выбыл на длительный срок

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Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не сможет выступать за железнодорожников от семи до девяти месяцев.
Жемалетдинов выбыл на длительный срок
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«По результатам комплексного медицинского обследования и МРТ у Жемалетдинова было подтверждено серьёзное повреждение ахиллова сухожилия», — говорится на официальном сайте «Локомотива».

Отмечается, что в скором времени полузащитнику предстоит операция. Срок восстановления займёт от семи до девяти месяцев.

25-летний футболист получил травму на тренировке команды в ходе предсезонных сборов.  

В составе «Локомотива» Жемалетдинов провёл 117 матчей, забил 18 мячей и отдал 22 голевые передачи.

Ранее в ЦСКА сообщили, что защитник армейцев Бруно Фукс будет восстанавливаться после травмы в Бразилии.

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