Защитник ЦСКА Фукс продолжит восстановление в Бразилии после травмы сухожилия

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В клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА сообщили, что защитник армейцев Бруно Фукс будет восстанавливаться после травмы в Бразилии.

«Реабилитацию защитник будет проходить на родине. В Бразилии он начал восстановление с использованием одной из самых современных ортобиологических методик, и клубом принято решение, что наиболее эффективно будет продолжить лечение с её использованием и дальше», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Уточняется, что параллельно с лечением Бруно будет улучшать свои физические кондиции, что позволит ему вернуться к тренировкам без ограничений сразу после окончания реабилитации, которая займёт примерно три-четыре недели.

23-летний Фукс провёл десять матчей за ЦСКА во всех турнирах в сезоне-2021/22. Столичный клуб занял пятое место на чемпионате России.

Ранее Фукс рассказал о своём будущем в армейском клубе.

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