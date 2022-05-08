Фукс — о своём будущем в ЦСКА: мне нужно больше игрового времени

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Бразильский защитник московского ЦСКА Бруно Фукс рассказал о своём будущем в армейском клубе.
Фукс — о своём будущем в ЦСКА: мне нужно больше игрового времени
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Останусь ли я в России на следующий сезон? Пока не знаю, но я хочу играть за ЦСКА. Мне нужно больше игрового времени, пока у меня его нет. Все проблемы со здоровьем уже позади, не знаю, когда начну выходить на поле», — приводит слова Фукса «Спорт-Экспресс».

Фукс провёл за столичный клуб семь матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и не отметился результативными действиями.

Армейцы после 28 туров с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее Хёрдур Магнуссон рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту.

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