Магнуссон рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту
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«Ведутся ли переговоры о продлении контракта? Ничего нет. Я жду, жду», — цитирует Магнуссона «РБ Спорт».
Защитник сборной Исландии перешёл в столичный клуб в 2018 году из «Бристоль Сити» за €2,8 млн. Его нынешний контракт с армейцами истекает 30 июня 2022 года.
В сезоне-2021/22 29-летний исландский футболист из-за травмы провёл всего три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).
ЦСКА после 28 туров с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице.
Ранее «Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ.