Магнуссон рассказал о переговорах с ЦСКА по новому контракту

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон сообщил, что переговоры о новом контракте с московским клубом на данный момент не ведутся.

«Ведутся ли переговоры о продлении контракта? Ничего нет. Я жду, жду», — цитирует Магнуссона «РБ Спорт».

Защитник сборной Исландии перешёл в столичный клуб в 2018 году из «Бристоль Сити» за €2,8 млн. Его нынешний контракт с армейцами истекает 30 июня 2022 года.

В сезоне-2021/22 29-летний исландский футболист из-за травмы провёл всего три матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).

ЦСКА после 28 туров с 47 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее «Сочи» с минимальным счётом переиграл ЦСКА в 28-м туре РПЛ.