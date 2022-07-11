Изидор считает, что «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала

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Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор поделился мнением о противостоянии с «Зенитом» в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Изидор считает, что «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Мы можем скинуть их с пьедестала», — приводит слова Изидора «Спорт-Экспресс».

Он привёл в пример чемпионат Франции, где чемпионами становились «Монако» и «Лилль».

Французский футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей.

Напомним, что «Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на шестой позиции. Чемпионом стал «Зенит». Московскую команду возглавляет Йозеф Циннбауэр. Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива».

Ранее Изидор рассказал, как клуб готовится к новому сезону.

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