Изидор считает, что «Локомотив» может скинуть «Зенит» с пьедестала
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«Это дополнительный раздражитель. Хочется победить команду, которая считает себя лидером. «Зенит» — это не та команда, которую невозможно обыграть. Мы их не боимся. Мы можем скинуть их с пьедестала», — приводит слова Изидора «Спорт-Экспресс».
Он привёл в пример чемпионат Франции, где чемпионами становились «Монако» и «Лилль».
Французский футболист выступает в стане железнодорожников с 2022 года. Он принял участие в 11 матчах РПЛ, в которых забил семь мячей.
Напомним, что «Локомотив» в минувшем сезоне финишировал на шестой позиции. Чемпионом стал «Зенит». Московскую команду возглавляет Йозеф Циннбауэр. Немецкий специалист 30 июня занял должность главного тренера «Локомотива».
Ранее Изидор рассказал, как клуб готовится к новому сезону.