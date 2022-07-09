Минимум давления: как «Спартак» стал командой-невидимкой в преддверии Суперкубка России и почему это хорошо для клуба

Московский «Спартак» подходит к новому сезону РПЛ в статусе тёмной лошадки. Летом десятикратного чемпиона России возглавил молодой тренер Гильермо Абаскаль, клуб пока не совершил ни одного громкого трансфера, а выступлению на крупном подготовительном турнире предпочёл серию рядовых контрольных матчей. Как красно-белые превратились в одну из самых необсуждаемых топ-команд лиги и почему это может пойти им на пользу — в материале RT.

Нынешнее межсезонье проходит для «Спартака» неожиданно тихо. После информационного взрыва, вызванного отставкой Паоло Ваноли и последующим назначением Гильермо Абаскаля, красно-белые практически не становились объектом всеобщего обсуждения. Да, резонанс вызвало определение места проведения Суперкубка России, но это скорее организационный момент, который не имеет отношения к столичной команде. В то же время футболисты имели возможность планомерно и в относительно спокойной атмосфере готовиться к старту первенства и принципиальному противостоянию с «Зенитом».

Сложилось впечатление, что на этот раз в «Спартаке» решили оградить коллектив от излишнего внимания и сократить число упоминаний в прессе. В пользу этого отчасти свидетельствует построение графика подготовки к чемпионату: было решено обойтись без выступления на крупном предсезонном турнире, ограничившись контрольными встречами. В них красно-белые добились приемлемого результата — ни больше ни меньше. Сыграли вничью с «Аланией», в упорной борьбе справились с «Балтикой» и забили три безответных мяча «Енисею». И это заметно контрастировало с предсезонной подготовкой образца 2021 года. Тогда подопечные Руя Витории катком проехались по соперникам в рамках Кубка Париматч Премьер, что затем сыграло с ними злую шутку. Уровень ожиданий многократно возрос, а последовавшие за этим неудачи в официальных матчах стали серьёзным огорчением как для руководства, так и для болельщиков.

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Кроме того, пока «Спартак» старался не сильно привлекать внимание своими действиями на трансферном рынке. Это также разительно отличается от предыдущих лет. Наверняка все помнят разгоревшийся в прошлом году скандал с участием Заремы Салиховой и бывшего спортивного директора Дмитрия Попова, одним из поводов для которого стало отсутствие громких подписаний и сложности в переговорах с потенциальными новичками. Летом 2020-го состоялось приглашение Шамиля Газизова на должность генерального директора и резонансные приобретения Александра Кокорина и Остона Урунова, а ещё раньше — массовая чистка состава, затеянная Томасом Цорном. Всё это уж точно не оказывало положительного влияния как на атмосферу внутри клуба, так и вне его. Это либо провоцировало нервозность среди игроков и тренерского штаба, что не могло не сказаться на результатах, либо заставляло тренерский штаб затевать перестройку уже по ходу первенства.

На этот раз всё обстоит несколько иначе. «Спартаку» не удалось избежать ряда потерь, но ни одна из них не стала шоком. Об отъезде Зелимхана Бакаева было известно ещё до окончания финала Кубка России, а Самуэль Жиго подписал контракт с «Марселем» ещё зимой. Вряд ли кто-то продолжал всерьёз рассчитывать на сникшего Илью Кутепова, да и уходы Максима Глушенкова с Резиуаном Мирзовым кажутся более чем логичными. Безусловно, массовый отток легионеров может огорчить поклонников коллектива, но и это событие было вполне ожидаемым. Эсекьель Понсе сумел заинтересовать «Эльче», а возвращение в Москву Джордана Ларссона, Гуса Тиля и Алекса Крала изначально казалось маловероятным.

И хотя по именам может показаться, что потери крайне серьёзные, некоторые из них удалось компенсировать ещё зимой. Шамар Николсон закрыл дыру в нападении, Кристофер Мартинс Перейра и Данила Пруцев — в центре полузащиты, а Даниил Хлусевич — на правом фланге. На замену спешно покинувшему клуб Айртону был приобретён Леон Классен, а летом подписан проверенный Мацей Рыбус. Самым громким стал трансфер Антона Зиньковского из «Крыльев Советов», который призван отчасти компенсировать уход Бакаева. Пусть хавбек обычно располагается на левом фланге, но имеет опыт игры справа. Да и Квинси Промес вряд ли станет приклеиваться к одной бровке.

Пока опасения вызывает лишь оборонительная линия, но здесь очень много зависит от тактической схемы. Если Ваноли предпочитал действовать с тройкой центральных защитников, то Абаскаль тяготеет к классической двойке. В этом случае у красно-белых в распоряжении есть достаточно исполнителей. На бумаге равноценной заменой Жиго вряд ли выглядят Максимилиан Кофрие, Никита Чернов и Павел Маслов. Но недостатка в футболистах этого амплуа у красно-белых, в отличие от того же ЦСКА, нет.

Безусловно, не стоит исключать, что в ближайшие недели «Спартак» развернёт активную кампанию по привлечению новичков и вновь устроит капитальную перестройку. Но пока предпосылок к этому нет. И в данной ситуации это можно назвать положительным моментом. Пусть новоиспечённому тренеру и приходится прививать коллективу новый стиль, самим футболистам не нужно привыкать друг к другу, ведь они не просто тренировались вместе, но и выходили на поле в официальных матчах. Из 15 лидеров по количеству игрового времени в прошлом сезоне в клубе остались 12. Среди шестёрки лучших команд РПЛ сезона-2021/22 сохранить большую часть костяка удалось лишь «Зениту» (13 человек), но совсем скоро ситуация может измениться. После сражения за Суперкубок Санкт-Петербург может покинуть Вендел.

Безусловно, всё это не позволяет считать «Спартак» одним из фаворитов стартующей 15 июля чемпионской гонки. Приезд молодого и неопытного главного тренера сопряжён с риском, особенно когда тот проповедует радикально иной стиль игры по сравнению с предшественниками. Доменико Тедеско и Паоло Ваноли во многом вдохновлялись Антонио Конте и делали ставку на молниеносные переходы из обороны в атаку, а Руй Витория, хоть поначалу и тяготел к позиционке, со временем немного сместил вектор.

Абаскаль же пока не славился такой гибкостью и был довольно догматичен как в плане игровой философии, так и схемы. Можно представить, что несколько поражений заставят его задуматься о возвращении к ставшей популярной в команде формации с тремя центральными защитниками, но серьёзно уповать на это не стоит. Если верить статистике портала Transfermarkt, лишь в восьми из 104 предыдущих встреч он отходил от построения с четырьмя исполнителями в обороне.

Можно только гадать, как Абаскаль проведёт первый отрезок у руля «Спартака». Ему явно не хватает опыта, а клуб не располагает суперзвёздным составом, глядя на который можно было бы назвать его одним из лидеров РПЛ. Однако всё это заметно снизило уровень ожиданий и тем самым сняло груз ответственности с самих спортсменов. Если к прошлому сезону они подходили в статусе серебряных призёров и главных конкурентов «Зенита», то на этот раз об этом не идёт и речи. И это может положительно повлиять на выступление красно-белых не только в РПЛ, но и в Суперкубке.

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Перед очным противостоянием с петербуржцами мало кто питает надежды относительно перспектив москвичей. У них не так много шансов, что понимают как болельщики, так и букмекеры. На момент публикации материала коэффициент на победу «Спартака» в некоторых конторах составляет около 7.0. В последний раз красно-белых считали ещё большим андердогом в дерби двух столиц около двух с половиной лет назад — в декабре 2019-го (8.5). В преддверии 17-го тура РПЛ они занимали лишь шестое место и уже отставали от петербуржцев на 17 очков.

В итоге красно-белые не смогли сотворить сенсацию и уступили на чужом поле, но с разницей лишь в один мяч. Да и тот был забит при довольно спорных обстоятельствах. Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов тогда отмечал, что в ходе верховой борьбы Артём Дзюба нарушил правила на Илье Кутепове и тем самым спровоцировал автогол защитника.

Причём шансы спастись были. На 49-й минуте вторую жёлтую карточку получил Магомед Оздоев, после чего «Спартак» имел несколько отличных моментов, включая удар Понсе в штангу. Завершилось же всё очередным судейским скандалом, когда Виталий Мешков не назначил 11-метровый за игру рукой Ярослава Ракицкого в собственной штрафной.

Если «Спартак» сумеет выйти на газон «Газпром Арены» предельно мобилизованным и избежать простейших ошибок, которые в октябре 2021-го вылились в разгром с неприличным счётом 1:7, то даже поражение можно будет считать приемлемым результатом. Сейчас клубы находятся в разных точках развития, и вряд ли есть смысл критиковать команду под руководством молодого тренера за проигрыш чемпиону страны четырёх последних лет. Логичнее рассматривать эту встречу как идеальную проверку для заново строящегося коллектива, позволяющую посмотреть, кто из игроков удовлетворяет требованиям наставника, а какие позиции требуют укрепления.