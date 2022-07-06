Гендиректор «Зенита» рассказал о сроках официального дебюта Бакаева и Кассьерры

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что участие полузащитника Зелимхана Бакаева и нападающего Матео Кассьерры в игре с московским «Спартаком» зависит от решения тренерского штаба команды.

«Какова вероятность, что официальный дебют новичков Кассьерры и Бакаева состоится в игре за Суперкубок? Такие события для галочки не делаются, тренерский штаб определяет футболистов, которые лучше всего готовы — кто готов выйти в старте и на замену в зависимости от того, как будут развиваться события матча», — цитирует Медведева ТАСС.

Он также подчеркнул, что Иван Куарежма да Силва и полузащитник Густаво Мантуан не смогут принять участие в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Контракт с Бакаевым подписан до 31 мая 2027 года. Соглашение о переходе вступило в силу 2 июля. 30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

9 июля состоится матч за Суперкубок России на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Красно-белые в минувшем сезоне стали обладателями Кубка России, а петербургский клуб выиграл чемпионат страны.

Ранее Кассьерра поделился мнением о предстоящем переходе защитника Родригао.