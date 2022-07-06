Кассьерра: Родригао мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит»

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Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра поделился мнением о предстоящем переходе защитника Родригао.
Кассьерра: Родригао мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит»
  • Gettyimages.ru

«Мы говорили с Родригао несколько дней назад. Он мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит». Я встречу его с радостью», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».

В «Зените» рассказали о сроках соглашения с Родригао.

26-летний футболист выступал за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее в «Зените» подтвердили переход защитника Родригао.

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