Кассьерра: Родригао мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит»
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«Мы говорили с Родригао несколько дней назад. Он мотивирован и вдохновлён возможностью перейти в «Зенит». Я встречу его с радостью», — цитирует Кассьерру «Чемпионат».
В «Зените» рассказали о сроках соглашения с Родригао.
26-летний футболист выступал за «Сочи» с лета прошлого года. С тех пор он провёл за южную команду 31 матч, забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее в «Зените» подтвердили переход защитника Родригао.