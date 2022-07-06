Грамотная трансферная политика: почему «Зенит» остаётся главным претендентом на победу в РПЛ после ухода Дзюбы

К началу июля «Зенит» укрепился в статусе главного игрока на трансферном рынке среди российских клубов. Петербуржцы усилили состав Зелимханом Бакаевым, Матео Кассьеррой и арендованными у «Коринтианса» Густаво Мантуаном и Иваном Куарезма да Силвой, а в ближайшее время планируют приобрести сразу двух защитников. По информации СМИ, действующие чемпионы России уже договорились о покупке Родригао из «Сочи» и Страхини Эраковича из «Црвены Звезды». Способна ли команда Сергея Семака безболезненно пережить вызванную уходами лидеров перестройку и остаться главным фаворитом на золото РПЛ — в материале RT.

Летом 2022 года в «Зените» завершилась целая эпоха. Состав действующего чемпиона России покинул Артём Дзюба — один из лидеров и лучших бомбардиров команды. За последние четыре года нападающий забил 61 мяч, отдал 37 передач во всех турнирах и не только помог завоевать четыре титула, но и был краеугольным камнем в построениях Сергея Семака. Поэтому его уход не мог не спровоцировать серьёзную перестройку и подарить соперникам теоретические шансы на завоевание золота РПЛ. Однако нынешняя трансферная политика петербуржцев даёт основания полагать, что их гегемония в национальном первенстве продолжится.

Помимо Дзюбы, в межсезонье «Зенит» лишился ещё нескольких важных исполнителей. Особняком стоят Магомед Оздоев и Юри Алберто, присоединившийся к коллективу зимой 2022-го. Но если бразилец ушёл в аренду в «Коринтианс» и должен вернуться в Санкт-Петербург, то пребывание россиянина в сильнейшем клубе страны подошло к концу. Как и соотечественник, полузащитник не смог договориться о продлении контракта и покинул Петербург в статусе свободного агента. Также Семак не сможет рассчитывать и на Станислава Крицюка. Соглашение с проблемным голкипером истекло летом, после чего тот вновь отправился в Португалию. И это не считая Ярослава Ракицкого, чей уход из-за событий на Украине спровоцировал дефицит в центре защиты.

На первый взгляд, у «Зенита» достаточно проблем. Семак за одно межсезонье лишился двоих топ-нападающих, сильного футболиста средней линии, способного в любой момент выйти со скамейки и добавить динамики, а также вратаря, купленного на замену ушедшему в «Байер» Андрею Лунёву. Но петербуржцы не стали тратить время, а уже к началу июля успели не только компенсировать большинство потерь, но даже приобрести мощного исполнителя на фланг атаки. Причём подписание контракта с Зелимханом Бакаевым позволило не только увеличить конкуренцию в команде, но и ослабить исторического оппонента — «Спартак», с которым сине-бело-голубым в ближайшую субботу предстоит сыграть в Суперкубке России.

Да, в случае с трансфером Бакаева есть подводные камни. С одной стороны, он здорово проявил себя в победном предсезонном турнире и уже подтвердил, что способен отлично взаимодействовать с партнёрами по атаке. С другой, при переходе на более оборонительную модель и возвращение в основу Вендела именно россиянин рискует оказаться в запасе. И тогда крайне важным станет то, насколько спокойно Зелимхан будет относиться к необходимости преимущественно выходить со скамейки. Всё же в «Спартаке» он был не только футболистом старта, но и одним из лидеров, а в «Зените» ему вряд ли удастся обрести такой статус с учётом наличия Клаудиньо и Малкома.

Тем не менее, если отбросить психологический аспект, приобретение Бакаева кажется исключительно правильным решением. Как и покупка Матео Кассьерры, призванного залатать дыру в линии нападении, образовавшуюся после отъездов Дзюбы и Алберто. Колумбиец попал в РПЛ летом 2021-го, но за год превратился из таинственного иностранца в одного из самых ярких форвардов лиги. В первом же сезоне он наколотил 14 мячей и разделил с Дмитрием Полозом вторую строчку в списке лучших бомбардиров, уступив лишь Гамиду Агаларову. При этом по голам с игры он и вовсе обошёл всех конкурентов.

И можно сказать, что в лице Кассьерры «Зенит» нашёл практически идеальную замену Дзюбе. Как и россиянин, тот является форвардом штрафной, который не только здорово открывается, но и хорош в подыгрыше. Подтверждением тому являются четыре результативные передачи. Среди центральных нападающих чаще ассистировал только Дзюба, окружённый гораздо более классными партнёрами. Кроме того, в случае с Матео есть перспектива выгодной перепродажи. В апреле латиноамериканец отпраздновал 25-летие и впоследствии может быть продан за внушительную сумму.

С одной стороны, отъезд Алберто вполне можно назвать неприятным обстоятельством. В клубе явно рассчитывали на талантливого бразильца и планировали выпускать его в основе. Но в качестве компенсации петербуржцы получили сразу двух игроков, в теории способных если не стать основными, то добавить глубины составу. Голкипер Иван Куарезма да Силва может составить конкуренцию Даниилу Одоевскому и Михаилу Кержакову, а вингер Густаво Мантуан — разнообразить игру на флангах. Как рассказал «Спорт-Экспрессу» журналист Фабио Алейшо, последний способен закрыть и позицию защитника, что добавляет коллективу вариативности.

Казалось бы, даже этих трансферов было бы более чем достаточно, чтобы укрепиться в статусе главного фаворита в борьбе за первое место в Премьер-лиге. С этим согласен и экс-футболист сине-бело-голубых Константин Лепёхин, по мнению которого «Зенит» и так остаётся сильнейшим на домашней арене, а искать усиление нужно скорее его потенциальным противникам. Однако в самом клубе с ним не согласны, подтверждением чему являются активные поиски кандидатов на место в центре обороны.

На данный момент «Зенит» располагает тремя центральными защитниками. Правом приостановить действие контракта пока не воспользовался Деян Ловрен, уже второй год в команде находится Дмитрий Чистяков, а Нуралы Алип арендован до конца 2022-го. Казахстанец довольно неплохо смотрелся в концовке прошлого чемпионата и занял первое место в лиге по проценту выигранных единоборств (83,3%). Да, он провёл на поле лишь 572 минуты, что вполне может поставить под сомнение данное достижение, но также говорит об имеющемся потенциале.

Тем не менее в «Зените» явно намерены подстраховаться и поэтому активно ищут представителей данного амплуа. Об этом открыто заявил генеральный директор Александр Медведев, а позднее в прессе появились слухи об интересе к двум футболистам — Родригао и Страхине Эраковичу. Первый год назад перешёл в «Сочи» из «Жил Висенте» и сразу стал основным, а второй не только помог «Црвене Звезде» сделать золотой дубль в прошлом сезоне, но и добрался с ней до 1/8 финала Лиги Европы, где сыграл 180 минут в противостоянии с будущим финалистом — «Рейнджерс».

Да, оба футболиста вряд ли соответствуют той высокой планке, которую задали сами петербуржцы. Ведь за последние 12 лет на этой позиции успели поиграть серебряный медалист первенства планеты Эсекьель Гарай, чемпион Европы Бруну Алвеш и считавшийся талантливым Эммануэль Маммана, за которого «Лиону» пришлось заплатить €16 млн. Но тогда «Зенит» формировал состав с учётом выступлений в еврокубках, а для победы в РПЛ с лихвой должно хватить и этого.

Если сине-бело-голубые провернут обе сделки, то будут обладать не только самыми мощными атакующей и средней, но и оборонительной линиями. На бумаге четвёрка защитников в составе Ловрена, Родригао, Дугласа Сантоса и Вячеслава Караваева представляется сильнейшей в стране, причём достойная альтернатива существует не только для центральных, но и для фланговых защитников. Бразильца могут сменить как Мантуан, так и Даниил Круговой, а россиянина — Арсен Адамов с Алексеем Суторминым. К слову, последний более чем успешно делал это в предсезонном турнире.

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В этом случае проблемной останется позиция первого номера, где «Зенит» по-прежнему не располагает футболистом экстра-класса. Одоевский способен прогрессировать, но пока нестабилен, Кержаков неплох лишь в роли запасного, а потенциал Ивана пока сложно оценить. В прошлом сезоне бразилец проиграл конкуренцию 35-летнему Кассио и провёл на поле суммарно 232 минуты за «Коринтианс». Летом из аренды вернулся Александр Васютин, но вряд ли место в старте с ходу получит вратарь, просидевший полгода на скамейке в «Юргордене».

Тем не менее даже это вряд ли помешает петербуржцам считаться однозначными фаворитами в борьбе за чемпионство. И причина тому в грамотной трансферной политике, основанной на точечном усилении проблемных позиций. И это качественно отличает нынешний «Зенит» от его же версии образца 2017 года, когда тот устроил массовую закупку аргентинцев и откровенно прогадал. В настоящий момент клуб не только обладает самыми большими финансовыми возможностями, но и грамотно использует их, не впадая в крайности. И в такой ситуации соперничать с коллективом Семака кажется крайне трудновыполнимой задачей.

Несомненно, отсутствие Дзюбы скажется на игре команды и хотя бы иногда будет провоцировать микрокризисы. Но главный тренер ещё по ходу прошлого чемпионата начал работать над устранением зависимости от нападающего и весьма преуспел. А умные трансферы наверняка сделают этот процесс ещё более гладким. При идеальном раскладе «Зенит» будет обладать практически двумя составами, чего не может позволить себе ни один из противников.