Стало известно, за какую сумму «Зенит» купил у «Сочи» Кассьерру

Президент «Сочи» Борис Ротенберг ответил на вопрос, составил ли трансфер нападающего Матео Кассьерры в «Зенит» €4,5 млн.

«Секретов у нас нет, но финансовая составляющая будет закрыта. Но цифры близки к этим», — цитирует Ротенберга «Матч ТВ».

30 июня Кассьерра официально стал игроком «Зенита». Контракт между сторонами был подписан по схеме «3 + 1».

Напомним, что в сезоне-2021/22 футболист провёл 22 матча в чемпионате России, забил 14 мячей и сделал четыре результативные передачи. «Сочи» в минувшем сезоне финишировал на второй позиции в РПЛ.

Ранее Родригао высказался о переходе Кассьерры в «Зенит».