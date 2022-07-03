Источник: «Зенит» заплатит €10—12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды»

Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

По информации Mozzart Sport, после товарищеского матча с участием «Зенита» и «Црвены Звезды» представители команд проведут переговоры по трансферу футболиста. Отмечается, что сумма сделки составит €10—12 млн. При этом трансферная стоимость игрока — около €5 млн.

В 2019 году на правах аренды 21-летний спортсмен перешёл в «Графичар», а в 2020-м вернулся обратно в «Црвену Звезду», в составе которой стал победителем сербской Суперлиги и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт переговоры с «Црвеной Звездой» о покупке Эраковича.