Источник: «Зенит» заплатит €10—12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды»

Короткая ссылка
Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
Источник: «Зенит» заплатит €10—12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды»
  • Gettyimages.ru
  • © Craig Foy/SNS Group

По информации Mozzart Sport, после товарищеского матча с участием «Зенита» и «Црвены Звезды» представители команд проведут переговоры по трансферу футболиста. Отмечается, что сумма сделки составит €10—12 млн. При этом трансферная стоимость игрока — около €5 млн.

В 2019 году на правах аренды 21-летний спортсмен перешёл в «Графичар», а в 2020-м вернулся обратно в «Црвену Звезду», в составе которой стал победителем сербской Суперлиги и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что «Зенит» проведёт переговоры с «Црвеной Звездой» о покупке Эраковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить