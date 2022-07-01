«РБ Спорт»: «Зенит» проведёт переговоры с «Црвеной Звездой» о покупке Эраковича

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Защитник сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эракович может продолжить карьеру в петербургском «Зените».
«РБ Спорт»: «Зенит» проведёт переговоры с «Црвеной Звездой» о покупке Эраковича
  • Legion-Media
  • © Jane Barlow

Как сообщает «РБ Спорт», переговоры должны пройти 2 и 3 июля.

Отмечается, что футболист готов рассмотреть предложения из России, несмотря на отсутствие возможности участия в еврокубках.

В 2019 году на правах аренды 21-летний спортсмен перешёл в «Графичар» и в 2020 году вернулся обратно в «Црвену Звезду», в составе которой стал победителем сербской Суперлиги и обладателем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что бывший защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич перешёл в московский ЦСКА.

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