Гайич перешёл из «Црвены Звезды» в ЦСКА

Бывший защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич перешёл в московский ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 26-летний серб подписал контракт с красно-синими до 2025 года.

В 2015 году Гайич в составе сборной Сербии выиграл чемпионат мира среди игроков до 20 лет. В 2021 году он дебютировал за основную национальную команду.

В прошедшем сезоне футболист провёл за «Црвену Звезду» 24 матча, в которых забил один мяч и сделал восемь результативных передач.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал роль президента клуба Евгения Гинера в его решении возглавить команду.