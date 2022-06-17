Федотов рассказал, что решил возглавить ЦСКА благодаря примерам Газзаева и Слуцкого

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал роль президента клуба Евгения Гинера в его решении возглавить команду.

«В этом клубе при этом президенте — Евгении Гинере — два российских тренера проработали по семь лет. И мне хотелось бы так. Всегда есть желание трудиться в одной команде как можно дольше. Примеры Валерия Газзаева и Леонида Слуцкого стали веской причиной, почему я выбрал ЦСКА», — приводит слова Федотова «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что перед подписанием контракта обстоятельно побеседовал с президентом ЦСКА.

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал о планах команды и своём волнении после назначения.