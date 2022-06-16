Федотов признался, что волнуется после назначения в ЦСКА

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал о планах команды и своём волнении после назначения.
Федотов признался, что волнуется после назначения в ЦСКА
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

«Пока планируем играть по модели с тремя центральными защитниками. Нужно трудиться и не обременять коллектив громкими декларациями. Высокие цели любят тишину», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Он также рассказал о своём волнении перед новым этапом в карьере.

«Слукавлю, если скажу, что не волнуюсь. Правильное волнение двигает нас вперёд. Будем, как всегда, трудиться на совесть, и футбол нас за это отблагодарит», — добавил тренер.

15 июня Владимир Федотов возглавил ЦСКА. На своём посту он заменил Алексея Березуцкого. С 2020 года специалист был главным тренером «Сочи». Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Владимир Федотов рассказал, почему принял приглашение ЦСКА.

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