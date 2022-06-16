Федотов объяснил, почему возглавил ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, почему принял приглашение московского клуба.

«Никогда не был сторонником частой смены команд. Но, получив предложение ЦСКА, решил: нужно двигаться вперёд. Время не стоит на месте, и, если не сделать этот шаг сегодня, не сделаешь его никогда», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Ивица Олич Олич заявил, что Федотову нужно дать время в ЦСКА.