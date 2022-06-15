Олич: Федотову нужно дать время в ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич отреагировал на назначение Владимира Федотова на пост главного тренера армейцев.

«Самое главное, чтобы к нему было доверие. Через одну-две недели или даже через полгода не стоит ждать какого-то результата. Нужно дать ему время. У команды есть все нужные качества, чтобы быть наверху турнирной таблицы», — цитирует Олича «Спорт-Экспресс».

15 июня было объявлено об уходе из ЦСКА Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера команды Владимира Федотова.

Российский специалист работал в «Сочи» с 2020 года. Под его руководством сочинская команда завоевала серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее бывший главный тренер армейского клуба Виктор Гончаренко поделился мнением о назначении Федотова на пост наставника ЦСКА.