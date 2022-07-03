Сутормин: круто, что есть возможность провести спарринг не с российской командой

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Защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой».
Сутормин: круто, что есть возможность провести спарринг не с российской командой
  • Gettyimages.ru

«Учитывая, что идёт подготовка к сезону, хорошо, что спарринг не с российской командой. Это круто, что есть возможность провести такой матч. Для нашей команды это пойдёт только в плюс перед Суперкубком», — цитирует Сутормина «Спорт-Экспресс».

В рамках товарищеского матча 3 июля «Зенит» в Сочи на стадионе «Фишт» примет «Црвену Звезду». Начало — в 20:00 мск.

После встречи представители команд проведут переговоры по поводу трансфера защитника Страхини Эраковича.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет новое соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой».

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