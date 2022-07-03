«Зенит» подпишет новое соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о сотрудничестве с «Црвеной Звездой» в преддверии товарищеского матча.

«В Сочи мы подпишем новое соглашение о сотрудничестве, поэтому, помимо рабочей карты развития нашего партнёрства, обсуждались только дата и стадион», — цитирует Медведева Sport24.

В рамках товарищеского матча 3 июля «Зенит» в Сочи на стадионе «Фишт» примет «Црвену Звезду». Начало — в 20:00 мск.

После встречи представители команд проведут переговоры по трансферу защитника Страхини Эраковича.

Ранее Андрей Аршавин высказался о товарищеском матче с «Црвеной Звездой».