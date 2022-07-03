Аршавин: благодарны «Црвене Звезде», что приняли приглашение сыграть в России

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Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о товарищеском матче с «Црвеной Звездой».
Аршавин: благодарны «Црвене Звезде», что приняли приглашение сыграть в России
  • AP

«Мы благодарны партнёрам, что приняли наше приглашение сыграть в России. Сотрудничество между клубами будет продолжено. Так что не исключено, что подобные встречи станут регулярными», — цитирует Аршавина Sport24.

В рамках товарищеского матча 3 июня «Зенит» в Сочи на стадионе «Фишт» примет «Црвену Звезду». Начало — в 20:00 мск.

После встречи представители команд проведут переговоры по трансферу защитника Страхиньи Эраковича.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит €10—12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды».

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