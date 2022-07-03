Аршавин: благодарны «Црвене Звезде», что приняли приглашение сыграть в России
- AP
«Мы благодарны партнёрам, что приняли наше приглашение сыграть в России. Сотрудничество между клубами будет продолжено. Так что не исключено, что подобные встречи станут регулярными», — цитирует Аршавина Sport24.
В рамках товарищеского матча 3 июня «Зенит» в Сочи на стадионе «Фишт» примет «Црвену Звезду». Начало — в 20:00 мск.
После встречи представители команд проведут переговоры по трансферу защитника Страхиньи Эраковича.
Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит €10—12 млн за Эраковича из «Црвены Звезды».