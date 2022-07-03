Гендиректор «Црвены Звезды»: рады приехать на игру с «Зенитом» в братскую Россию

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Генеральный директор белградской «Црвены Звезды» Звездан Терзич высказался о предстоящем товарищеском матче с санкт-петербургским «Зенитом».
Гендиректор «Црвены Звезды»: рады приехать на игру с «Зенитом» в братскую Россию
  • AP

«Мы рады приехать на игру с «Зенитом». Приятно приехать в братскую страну Россию. Это наш старший брат», — цитирует Терзича «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится 3 июля в Сочи на стадионе «Фишт». Начало — в 20:00 мск.

Кроме того, как заявлял гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев, клубы в ближайшее время подпишут новое соглашение о сотрудничестве.

Ранее защитник «Зенита» Алексей Сутормин поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Црвеной Звездой».

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