«Матч ТВ»: «Спартак» рассматривает вариант продажи Тиля в ПСВ за €5 млн
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Как сообщает «Матч ТВ», красно-белые рассматривают возможность продажи 24-летнего игрока клубу из Эйндховена чуть менее чем за €5 млн.
Минувший сезон хавбек выступал на правах аренды в «Фейеноорде», в составе которого он провёл 49 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.
Напомним, что Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ за €15 млн в августе 2019 года. На его счету 24 игры, два гола и три результативных паса в составе москвичей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче.