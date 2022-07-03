«Матч ТВ»: «Спартак» рассматривает вариант продажи Тиля в ПСВ за €5 млн

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Полузащитник Гус Тиль может перейти из «Спартака» в нидерландский футбольный клуб ПСВ.
«Матч ТВ»: «Спартак» рассматривает вариант продажи Тиля в ПСВ за €5 млн
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Как сообщает «Матч ТВ», красно-белые рассматривают возможность продажи 24-летнего игрока клубу из Эйндховена чуть менее чем за €5 млн.

Минувший сезон хавбек выступал на правах аренды в «Фейеноорде», в составе которого он провёл 49 матчей, забил 21 мяч и отдал пять голевых передач.

Напомним, что Тиль перешёл в «Спартак» из АЗ за €15 млн в августе 2019 года. На его счету 24 игры, два гола и три результативных паса в составе москвичей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче.

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