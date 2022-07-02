«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче

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Московский «Спартак» нанёс поражение «Енисею» в товарищеском матче.
«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче
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Игра прошла в Тарасовке и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.

За столичный клуб мячи забили Квинси Промес (31-я минута), Александр Соболев (56-я) и Даниил Хлусевич (74-я).

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее Российский футбольный союз официально объявил о проведении матча легенд красно-белых и петербургского клуба перед игрой за Суперкубок.

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