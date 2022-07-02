«Спартак» разгромил «Енисей» в товарищеском матче
- Gettyimages.ru
Игра прошла в Тарасовке и завершилась со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
За столичный клуб мячи забили Квинси Промес (31-я минута), Александр Соболев (56-я) и Даниил Хлусевич (74-я).
Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Зенитом» за Суперкубок России состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Ранее Российский футбольный союз официально объявил о проведении матча легенд красно-белых и петербургского клуба перед игрой за Суперкубок.