РФС официально объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита» перед Суперкубком

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Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита» перед игрой за Суперкубок.
РФС официально объявил о проведении матча легенд «Спартака» и «Зенита» перед Суперкубком
  • РИА Новости

Как сообщается на официальном сайте организации, матч пройдёт 8 июля на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге в 18:00 мск.

В составе красно-белых на поле выйдут Филимонов, Тихонов, Титов, Аленичев, Хлестов, Мор, Ширко, Шмаров, Бушманов, Коновалов, Джубанов, Самедов, Головской, Бузникин и Комбаров.

За петербургский клуб сыграют Аршавин, Александр Кержаков, Быстров, Игонин, Цветков, Тимощук, Власов, Спивак, Куртиян, Широков, Анюков, Угаров, Кобелев, Радченко, Тарасов и Окрошидзе.

Главным арбитром встречи назначили Алексея Николаева.

Ранее в РФС рассказали о культурной программе в день матча за Суперкубок.

 

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