Группа «Ленинград» и певица МакSим выступят перед матчем за Суперкубок России по футболу
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Матч откроют выступления музыкальной группы «Ленинград» и певицы Максим, сообщает пресс-служба РФС.
Напомним, что МакSим спела песню «Знаешь ли ты» в финале Кубка России с участием «Спартака» и «Динамо» (2:1). Певице подпевал весь стадион, который вместил в себя 60 тыс. болельщиков. Песня МакSим является неофициальным гимном спартаковских болельщиков.
Ранее МакSим поделилась впечатлениями от выступления после победы «Спартака» в финальном матче Кубка России с «Динамо».