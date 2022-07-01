Группа «Ленинград» и певица МакSим выступят перед матчем за Суперкубок России по футболу

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о культурной программе в день матча за Суперкубок страны между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Матч откроют выступления музыкальной группы «Ленинград» и певицы Максим, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что МакSим спела песню «Знаешь ли ты» в финале Кубка России с участием «Спартака» и «Динамо» (2:1). Певице подпевал весь стадион, который вместил в себя 60 тыс. болельщиков. Песня МакSим является неофициальным гимном спартаковских болельщиков.

Ранее МакSим поделилась впечатлениями от выступления после победы «Спартака» в финальном матче Кубка России с «Динамо».





