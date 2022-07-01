Группа «Ленинград» и певица МакSим выступят перед матчем за Суперкубок России по футболу

Короткая ссылка
В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали о культурной программе в день матча за Суперкубок страны между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».
Группа «Ленинград» и певица МакSим выступят перед матчем за Суперкубок России по футболу
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Матч откроют выступления музыкальной группы «Ленинград» и певицы Максим, сообщает пресс-служба РФС.

Напомним, что МакSим спела песню «Знаешь ли ты» в финале Кубка России с участием «Спартака» и «Динамо» (2:1). Певице подпевал весь стадион, который вместил в себя 60 тыс. болельщиков. Песня МакSим является неофициальным гимном спартаковских болельщиков.

Ранее МакSим поделилась впечатлениями от выступления после победы «Спартака» в финальном матче Кубка России с «Динамо».



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить