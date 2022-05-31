МакSим — о выступлении после победы «Спартака» в КР: прочувствовала всё до мурашек

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Певица МакSим поделилась впечатлениями от выступления после победы московского «Спартака» в финальном матче Кубка России по футболу со столичным «Динамо».
МакSим — о выступлении после победы «Спартака» в КР: прочувствовала всё до мурашек
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я знаю, что болельщики и без меня практически всегда поют «Знаешь ли ты». Бывая на матчах в качестве зрителя, я часто это вижу. Однако на финале Кубка России я стала частью этого огромного события, прочувствовала всё до мурашек. Приятно, что вместе со мной пели люди абсолютно разных поколений», — цитирует певицу «Спорт-Экспресс».

МакSим призналась, что выступление перед болельщиками «Спартака» на арене «Лужники», которая вмещает более 60 тыс. зрителей, стало для неё одним из самых потрясающих в карьере.

Напомним, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем. После игры МакSим спела популярную среди болельщиков «Спартака» песню «Знаешь ли ты».

Красно-белые обыграли в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1). В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11') и Квинси Промес (73'). У бело-голубых отличился Арсен Захарян (55').

Ранее МакSим заявила, что чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком».

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