Максим: чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком»

Певица Максим поделилась впечатлениями от выступления в финале Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Я чувствовала себя настоящей женщиной, выступая босиком перед «Спартаком» и десятками тысяч фанатов. Мне не было холодно петь босиком и в легком платье, так как было очень тепло от той энергетики, которая царила на стадионе», — цитирует певицу «Газета.Ru».

Напомним, что народный артист России Григорий Лепс исполнил государственный гимн перед финальным матчем. После игры на стадионе спели Максим и Люся Чеботина.

Финал прошёл в Москве на стадионе «Лужники». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Спартака». Таким образом, красно-белые завоевали Кубок России впервые с 2003 года.

Ранее Квинси Промес поделился эмоциями от победы в финале Кубка России над «Динамо».