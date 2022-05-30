Промес — о победе в Кубке России: я очень горд за «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями от победы в финале Кубка России над «Динамо».
Промес — о победе в Кубке России: я очень горд за «Спартак»
  • РИА Новости

«Это был единственный трофей, который я не выигрывал со «Спартаком». Теперь у меня есть всё. Я очень горд за команду. Я горд быть частью этой семьи! Как прошло празднование? Отлично! Это было просто невероятно. Спасибо команде», — цитирует Промеса «Спорт-Экспресс».

«Спартак» обыграл в финальном матче Кубка России «Динамо» (2:1).

В составе «Спартака» голами отметились Александр Соболев (11') и Квинси Промес (73'). У «Динамо» отличился Арсен Захарян (55').

Ранее защитник ЦСКА Кирилл Набабкин отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России.

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