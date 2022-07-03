В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб приобретёт Эраковича за €12 млн

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эраковича.

«Зенит» заинтересован в Эраковиче и заплатит за него €10—12 млн? Информация не имеет под собой оснований», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По информации Mozzart Sport, после товарищеского матча с участием «Зенита» и «Црвены Звезды» представители команд проведут переговоры по трансферу футболиста. Отмечается, что сумма сделки составит €10—12 млн. При этом трансферная стоимость игрока — около €5 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет новое соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой».