В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб приобретёт Эраковича за €12 млн

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о возможном переходе защитника сербской «Црвены Звезды» Страхиня Эраковича.
В «Зените» опровергли информацию о том, что клуб приобретёт Эраковича за €12 млн
  • AP

«Зенит» заинтересован в Эраковиче и заплатит за него €10—12 млн? Информация не имеет под собой оснований», — цитирует Медведева «Чемпионат».

По информации Mozzart Sport, после товарищеского матча с участием «Зенита» и «Црвены Звезды» представители команд проведут переговоры по трансферу футболиста. Отмечается, что сумма сделки составит €10—12 млн. При этом трансферная стоимость игрока — около €5 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» подпишет новое соглашение о сотрудничестве с «Црвеной Звездой».

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