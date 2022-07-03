В «Зените» рассказали о возможных ближайших трансферах
- РИА Новости
«Мы в своей деятельности ориентируемся на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Наши скаутские клубы, наш молодёжный департамент следят за всем футбольным миром. Именно за всем», — цитирует Медведева «Чемпионат».
Он отметил, что клуб рассматривает игроков, которые в перспективе могут выступать за команду минимум два-три года.
«В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна — и левый», — добавил Медведев.
Ранее в «Зените» опровергли информацию о том, что клуб приобретёт защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича за €12 млн.