Оздоев: «Локомотив» — номер один в России по работе с молодёжью

Российский полузащитник Магомед Оздоев поделился мнением о работе клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) с молодыми игроками.

«Локомотив» — номер один в России по работе с молодёжью. Он всегда этим и отличался. «Спартак» тоже отмечу. Но у них другая тактика: они много своих воспитанников отпускают в аренду», — приводит слова Оздоева Sport24.

Он также отметил, что у «Динамо» тоже есть талантливая молодёжь, но она появилась только года два назад. По его мнению, московской команде просто попалось удачное поколение, в то время как у железнодорожников эта работа поставлена на поток.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах футболист забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Оздоев высказался о молодых футболистах, играющих за петербургский клуб.