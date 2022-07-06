Оздоев раскритиковал молодых футболистов «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о молодых футболистах, играющих за петербургский клуб.

«В «Зените» много молодых, которых подпускают к основе, а они могут не приехать на тренировку и сказать: «Я проспал». В составе сине-бело-голубых нет воспитанников, потому что у них не то отношение, которое должно быть. Разве нормально, когда молодые пацаны заходят в раздевалку за пять минут до общего сбора? Они должны быть первыми!» — цитирует Оздоева Sport24.

По его словам, талантливых ребят в команде много, однако одного таланта не хватает. Он также отметил, что молодёжь снижает к себе требования, возвышает себя над остальными и потом обижается, когда не играет в основе.

«Многие из них думают, что мы, старшие, их душим. Но мы, наоборот, хотим, чтобы у них всё получилось, чтобы жизнь у них была устроена», — добавил Оздоев.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах футболист забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Оздоев рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.