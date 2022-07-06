Оздоев: россияне хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону

Бывший полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев рассказал об отношении к российским футболистам в Европе.

«В «Реал» я бы и за €200 тыс. поехал. В Европе другой рынок. Российские футболисты хотят играть в Европе, но там почти не смотрят в нашу сторону, в целом скептически относятся», — цитирует Оздоева Sport24.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Магомед Оздоев рассказал о решении покинуть «Зенит».