Оздоев: решение уйти из «Зенита» никогда не будет для меня ошибкой

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Российский полузащитник Магомед Оздоев рассказал о решении покинуть «Зенит».
Оздоев: решение уйти из «Зенита» никогда не будет для меня ошибкой
  • РИА Новости

«Зенит» предложил мне контракт ещё в январе. Условия меня устраивали. Я попросил время подумать, при этом гарантий «Зениту» никаких не давал. Для меня решение уйти из «Зенита» никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации», — цитирует Оздоева Sport24.

Он добавил, что Сергей Семак не сыграл никакой роли в его уходе. Оздоев также рассказал, что в феврале мог покинуть команду и уехать в Европу, но трансфер сорвался. В тот момент футболист решил для себя, что ему нужен новый вызов.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее агент Оздоева заявил, что российские клубы в приоритете для его клиента.

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