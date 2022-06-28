Агент Оздоева заявил, что российские клубы в приоритете для его клиента

Анзор Гаргаев, представитель бывшего полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева, рассказал, что футболист хочет продолжить играть в России.

«Конечно, Магомед рассматривает и российские предложения. Приоритет — российские клубы. У Магомеда нет желания покинуть Россию. Всё будет зависеть от условий», — приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что если за рубежом предложат более выгодные условия, чем в России, то футболист может перейти в иностранный клуб.

29-летний хавбек выступал за «Зенит» с февраля 2018 года. Вместе с клубом он стал четырёхкратным чемпионом России. В 116 матчах Оздоев забил восемь мячей и сделал 18 результативных передач.

Ранее Гаргаев рассказал, что его подопечный получил два предложения от клубов из Саудовской Аравии.